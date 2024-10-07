Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире. Увеличил состояние на $78 млрд

Благосостояние Цукерберга растет благодаря акциям Meta, которые подорожали на 72% с начала года

Фото: Tasos Katopodis/EPA

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг обошел Джеффа Безоса и Бернара Арно и поднялся на вторую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaire Index с личным состоянием $211 млрд. Об этом пишет CNN.

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С начала 2024 года состояние Цукерберга выросло на $78,1 млрд, за последние 12 месяцев — на $82,6 млрд.

Благосостояние Цукерберга растет благодаря акциям Meta, которые подорожали на 72% с начала года до рекордных $595.

Meta управляет популярными социальными сетями Facebook, Instagram и Threads, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.

Выступая 25 сентября на мероприятии Meta Connect 2024, Цукерберг заявил, что у Meta AI есть все шансы стать самым используемым помощником в мире.

"У нас почти 500 миллионов активных пользователей в месяц, и мы еще даже не запустились в некоторых крупных странах", — сказал Цукерберг, имея в виду страны Европейского Союза.

Цукерберг не единственный технологический магнат, чье состояние резко выросло в этом году. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, в 2024 году увеличили свои состояния на $63,5 млрд и $55,9 млрд соответственно.

Самым богатым человеком в мире остается Илон Маск с состоянием $263 млрд.

10 самых богатых миллиардеров (Источник: Bloomberg Billionaire Index)