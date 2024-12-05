НАЗК готує законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи у корумпованих членів МСЕК

НАЗК розробляє законопроєкт, який дозволить конфіскувати необґрунтовані активи у членів МСЕК та посилити відповідальність за незаконне збагачення

Фото: depositphotos.com

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) працює над новим законопроєктом, який передбачатиме можливість конфіскації необґрунтованих активів у голів та членів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі агенції.

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Чому це необхідно?

На сьогодні посадовці МСЕК не підпадають під дію статті 368-5 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного збагачення. Це створює труднощі в конфіскації їхніх активів, якщо ті були отримані корупційним шляхом.

Наразі суд може конфіскувати майно таких осіб лише у випадках, якщо вони скоїли тяжкі корисливі злочини, злочини проти національної безпеки або громадської безпеки.

Новий законопроєкт, який розробляє НАЗК, передбачатиме зміни до Кримінального кодексу та Цивільного процесуального кодексу України. Його мета — зробити голову та членів МСЕК суб’єктами відповідальності за незаконне збагачення, а також дозволити застосування цивільної конфіскації необґрунтованих активів.

Вже є результати перевірок

Попри законодавчі прогалини, НАЗК вже розпочало перевірку декларацій посадовців МСЕК. Для детальної перевірки обирають декларації на основі ризиків. Зокрема, перевіряють ті, де є підозри щодо неправдивих даних. Інформацію про це можуть надати люди, організації, медіа чи інші джерела. Також враховуються результати попередньої автоматичної перевірки, якщо вона показала можливі порушення.

Станом на зараз проведено 10 повних перевірок, із них дві завершено. У двох деклараціях виявлено недостовірні відомості.

Наприклад, представники комісій не задекларували частину своїх доходів або майно. Це є порушенням статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що відомо про "справу Крупи"?

Окрему увагу НАЗК приділило перевіркам декларацій родини Крупи, яка пов’язана з діяльністю МСЕК.

Тетяна Крупа — депутатка Хмельницької обласної ради, яка працювала в системі МСЕК, подавала декларації ще до жовтня 2023 року. У її деклараціях за 2022 та 2023 роки виявлено порушення, наразі триває повторна перевірка. Також перевіряються декларації членів її родини, зокрема чоловіка, сина та невістки.