НАПК готовит законопроект, что позволит конфисковать активы у коррумпированных членов МСЭК

НАПК разрабатывает законопроект, который позволит конфисковать необоснованные активы у членов МСЭК и усилить ответственность за незаконное обогащение

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) работает над новым законопроектом, предусматривающим возможность конфискации необоснованных активов у председателей и членов медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе агентства.

Почему это нужно?

На сегодняшний день должностные лица МСЭК не подпадают под действие статьи 368-5 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного обогащения. Это создает трудности в конфискации их активов, если они были получены коррупционным путем.

Суд может конфисковать имущество таких лиц только в случаях, если они совершили тяжкие корыстные преступления, преступления против национальной безопасности или общественной безопасности.

Новый законопроект, который разрабатывает НАПК, будет предусматривать изменения в Уголовный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс Украины. Его цель – сделать председателя и членов МСЭК субъектами ответственности за незаконное обогащение, а также разрешить применение гражданской конфискации необоснованных активов.

Уже есть результаты проверок

Несмотря на законодательные пробелы, НАПК уже приступило к проверке деклараций чиновников МСЭК. Для подробной проверки выбирают декларации на основе рисков. В частности, проверяют те, где есть подозрения о ложных данных. Информацию об этом могут предоставить люди, организации, медиа или другие источники. Также учитываются результаты предварительной автоматической проверки, если она показала возможные нарушения.

На данный момент проведено 10 полных проверок, из них две завершены. В двух декларациях обнаружены недостоверные сведения.

К примеру, представители комиссий не задекларировали часть своих доходов или имущество. Это нарушение статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что известно о "деле Крупы"?

Отдельное внимание НАПК уделило проверкам деклараций семьи Крупы, связанной с деятельностью МСЭК.

Татьяна Крупа — депутат Хмельницкого областного совета, работавшая в системе МСЭК, подавала декларации еще до октября 2023 года. В ее декларациях за 2022 и 2023 годы обнаружены нарушения, сейчас идет повторная проверка. Также проверяются декларации членов ее семьи, в том числе мужа, сына и невестки.