Не 1,9 млн грн, а 15 млн грн: Сімʼям загиблих цивільних хочуть збільшити виплати

Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, збільшать до 15 млн гривень

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Кабінет міністрів подає до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується збільшити виплати родинам загиблих цивільних, які стали на захист держави, але не були військовими. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Головні деталі законопроєкту:

Збільшення виплат: планується підвищення одноразової виплати для родин загиблих цивільних із 1,9 млн грн до 15 млн грн .

планується підвищення одноразової виплати для родин загиблих цивільних із . Чіткий період: компенсація стосується цивільних, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року брали участь у заходах оборони разом із військовими формуваннями та загинули.

компенсація стосується цивільних, які з брали участь у заходах оборони разом із військовими формуваннями та загинули. Доплати: передбачено також доплату тим, хто раніше отримав меншу суму.

Шмигаль підкреслив, що багато українців, які на початку війни взяли зброю та захищали країну, не мали офіційного статусу військовослужбовців. Збільшення виплат, за його словами, є "правильним і справедливим кроком".

Крім того, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що запропоновані зміни будуть внесені до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Ця ініціатива покликана забезпечити соціальну справедливість для сімей загиблих героїв та вшанувати їхній внесок у захист держави.