Не 1,9 млн грн, а 15 млн грн: Семьям погибших гражданских хотят увеличить выплаты

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Кабинет министров подает в Верховную Раду законопроект, документом предлагается увеличить выплаты семьям погибших гражданских, которые встали на защиту государства, но не были военными. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Главные детали законопроекта:

Увеличение выплат: планируется повышение единовременной выплаты для семей погибших гражданских с 1,9 млн грн до 15 млн грн .

планируется повышение единовременной выплаты для семей погибших гражданских с . Четкий период: компенсация касается гражданских, которые с 24 февраля до 25 марта 2022 года участвовали в мероприятиях обороны вместе с военными формированиями и погибли.

компенсация касается гражданских, которые с участвовали в мероприятиях обороны вместе с военными формированиями и погибли. Доплаты: предусмотрена также доплата тем, кто раньше получил меньшую сумму.

Шмыгаль подчеркнул, что многие украинцы, которые в начале войны взяли оружие и защищали страну, не имели официального статуса военнослужащих. Увеличение выплат, по его словам, является "правильным и справедливым шагом".

Кроме того, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что предложенные изменения будут внесены в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Эта инициатива призвана обеспечить социальную справедливость для семей погибших героев и почтить их вклад в защиту государства.