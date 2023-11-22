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Рада дозволила продати заморожені в українських банках рублі

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 21:40
Рада дозволила продати заморожені в українських банках рублі - Фото
Фото: Depositphotos

Українці зможуть до кінця 2024 року продати російські та білоруські рублі, які було заморожено з початком повномасштабного вторгнення. Відповідну поправку №62 до закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 242 народні депутати підтримали 22 листопада.

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Згідно з текстом поправки, тимчасово, до 31 грудня 2024 року, можна одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах.

Така операція має відповідати таким вимогам:

→ банками-нерезидентами не можуть бути банки Російської Федерації, Республіки Білорусь, та/або банки, до яких застосовано санкції;
→ продаж (обмін) може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

  • Нацбанк заборонив банкам операції з російськими та білоруськими рублями одразу після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
Віра Касіян
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