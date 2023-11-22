Рада дозволила продати заморожені в українських банках рублі

Українці зможуть до кінця 2024 року продати російські та білоруські рублі, які було заморожено з початком повномасштабного вторгнення. Відповідну поправку №62 до закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 242 народні депутати підтримали 22 листопада.

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Згідно з текстом поправки, тимчасово, до 31 грудня 2024 року, можна одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах.

Така операція має відповідати таким вимогам:



→ банками-нерезидентами не можуть бути банки Російської Федерації, Республіки Білорусь, та/або банки, до яких застосовано санкції;

→ продаж (обмін) може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.