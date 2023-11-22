Рада разрешила продать замороженные в украинских банках рубли

Украинцы смогут до конца 2024 года продать российские и беларуские рубли, замороженные с началом полномасштабного вторжения. Соответствующую поправку №62 к закону об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг №9422 242 народные депутаты поддержали 22 ноября.

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Согласно тексту поправки, временно, до 31 декабря 2024 года, можно однократно продать российские и беларуские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах.

Такая операция должна отвечать следующим требованиям:



→ банками-нерезидентами не могут быть банки Российской Федерации, Республики Беларусь и/или банки, к которым применены санкции;

→ продажа (обмен) может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российских рублей и беларуских рублей.