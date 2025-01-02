Статки Ахметова збільшилися на $379 млн за 2024 рік — Bloomberg

Рінат Ахметов (Фото: пресслужба Метінвесту)

Статки найбагатшої людини України — Ріната Ахметова — збільшилися на $379 млн за 2024 рік до $6,22 млрд. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Ахметов – єдиний представник України в рейтингу. Він займає 479-й рядок у списку найбагатших людей у світі.

За даними Bloomberg активи Ахметова розподілені так:

грошові кошти – $2 млрд

Метінвест – $1,2 млрд

ДТЕК – $1,41 млрд

ПУМБ – 255 млн

Esta Grоup – $60,6 млн

HarvEast – $43 млн

нерухомість – $442 млн

Укртелеком – $96 млн

ФК "Шахтар" – 256 млн

Лемтранс Груп – $107 млн

UMG Investmets – $250 млн

Динаміка статків Ріната Ахметова в 2024 році (Джерело: Bloomberg Billionaires Index)