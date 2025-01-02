Статки Ахметова збільшилися на $379 млн за 2024 рік — Bloomberg
Статки найбагатшої людини України — Ріната Ахметова — збільшилися на $379 млн за 2024 рік до $6,22 млрд. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Ахметов – єдиний представник України в рейтингу. Він займає 479-й рядок у списку найбагатших людей у світі.
За даними Bloomberg активи Ахметова розподілені так:
- грошові кошти – $2 млрд
- Метінвест – $1,2 млрд
- ДТЕК – $1,41 млрд
- ПУМБ – 255 млн
- Esta Grоup – $60,6 млн
- HarvEast – $43 млн
- нерухомість – $442 млн
- Укртелеком – $96 млн
- ФК "Шахтар" – 256 млн
- Лемтранс Груп – $107 млн
- UMG Investmets – $250 млн
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