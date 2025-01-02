Состояние Ахметова увеличилось на $379 млн за 2024 год — Bloomberg
Ринат Ахметов (Фото: пресс-служба Метинвеста)

Состояние самого богатого человека Украины — Рината Ахметова — увеличилось на $379 млн за 2024 год до $6,22 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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Ахметов единственный представитель Украины в рейтинге. Он занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей в мире.

По данным Bloomberg активы Ахметова распределены следующим образом:

  • денежные средства – $2 млрд
  • Метинвест – $1,2 млрд
  • ДТЭК – $1,41 млрд
  • ПУМБ – 255 млн
  • Esta Grоup – $60,6 млн
  • HarvEast – $43 млн
  • недвижимость – $442 млн
  • Укртелеком – $96 млн
  • ФК "Шахтар" – 256 млн
  • Лемтранс Груп – $107 млн
  • UMG Investmets – $250 млн
Состояние Ахметова увеличилось на $379 млн за 2024 год — Bloomberg
Динамика состояния Рината Ахметова в 2024 году (Источник: Bloomberg Billionaires Index)
рейтинг миллиардеровАхметовbloomberg billionaires index