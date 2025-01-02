Состояние Ахметова увеличилось на $379 млн за 2024 год — Bloomberg

Ринат Ахметов занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей мира

Ринат Ахметов (Фото: пресс-служба Метинвеста)

Состояние самого богатого человека Украины — Рината Ахметова — увеличилось на $379 млн за 2024 год до $6,22 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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Ахметов единственный представитель Украины в рейтинге. Он занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей в мире.

По данным Bloomberg активы Ахметова распределены следующим образом:

денежные средства – $2 млрд

Метинвест – $1,2 млрд

ДТЭК – $1,41 млрд

ПУМБ – 255 млн

Esta Grоup – $60,6 млн

HarvEast – $43 млн

недвижимость – $442 млн

Укртелеком – $96 млн

ФК "Шахтар" – 256 млн

Лемтранс Груп – $107 млн

UMG Investmets – $250 млн

Динамика состояния Рината Ахметова в 2024 году (Источник: Bloomberg Billionaires Index)