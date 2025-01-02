Состояние Ахметова увеличилось на $379 млн за 2024 год — Bloomberg
Состояние самого богатого человека Украины — Рината Ахметова — увеличилось на $379 млн за 2024 год до $6,22 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Ахметов единственный представитель Украины в рейтинге. Он занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей в мире.
По данным Bloomberg активы Ахметова распределены следующим образом:
- денежные средства – $2 млрд
- Метинвест – $1,2 млрд
- ДТЭК – $1,41 млрд
- ПУМБ – 255 млн
- Esta Grоup – $60,6 млн
- HarvEast – $43 млн
- недвижимость – $442 млн
- Укртелеком – $96 млн
- ФК "Шахтар" – 256 млн
- Лемтранс Груп – $107 млн
- UMG Investmets – $250 млн
- В 2024 году самые богатые люди мира рекордно увеличили свое состояние: кто больше всего.