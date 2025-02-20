Субсидія на оренду житла ВПО 2025: хто не отримає компенсацію

Хто не може отримати субсидію на оренду житла для ВПО

Субсидія на оренду житла ВПО (Фото: Pixabay)

Відповідно до постанови, ухваленої Кабінетом міністрів в грудні, отримати субсидію можуть всі ВПО, незалежно від регіону. Право на таку допомогу мають родини, в яких витрати на оренду житла перевищують 20% сукупного доходу.

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Субсидія ВПО за договором оренди житла: хто може отримати

Щоб отримати субсидію, слід відповідати наступним критеріям:

це особи, переміщені з окупованих територій;

це особи, переміщені з територій бойових дій;

не мати власного житла на підконтрольних Україні територіях, або ж житло було знищене, або більше не придатне до життя;

не отримувати допомогу на проживання ВПО;

не мати родинних зв’язків із власниками орендованого житла.

Субсидія на оренду житла ВПО може бути призначена двічі на шість місяців. Тобто отримувати таку допомогу можна не більше ніж 12 місяців.

Хто не може розраховувати на субсидії ВПО на житло

Субсидія не буде призначена, якщо:

придбано транспортний засіб протягом останніх трьох місяців, який нараховує менш як п'ять років від дати випуску, це не стосується мопеда та причепа;

придбання майна, товарів або послуг на суму більшу за 100 000 грн, протягом останніх трьох місяців;

купівля валюти або банківських металів на суму більш як 100 000 грн, протягом останніх трьох місяців;

наявність депозитних рахунків, кошти на яких перевищують 100 000 грн; ця норма стосується першого числа кожного місяця, коли призначається або нараховується субсидія;

наявність заборгованості аліментів протягом останніх трьох місяців.

За умови наявності хоча б одного з вищевказаних критеріїв, заявнику буде відмовлено у наданні субсидії.

Чи можна оскаржити відмову у субсидії ВПО

Рішення про відмову у субсидії можна оскаржити. Для цього необхідно письмово подати скаргу до відділення Пенсійного фонду, яке ухвалювало рішення. До такої скарги слід додати документи, що підтверджують право на субсидію, та пояснити причини оскарження рішення. За потреби ВПО можуть скористатися безоплатним юридичним супроводом.

Подавати заяву разом з договором оренди житла повинні особи-переселенці та власники орендованого житла до Пенсійного фонду. Також можна подати документи через:

ЦНАП;

уповноважені банки, перелік яких можна знайти на сайтах Мінсоцполітики та ПФУ;

соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики.

Оскарження рішення щодо відмови у субсидії може відбуватися в судовому порядку. В такому випадку укладають адміністративний позов, в якому обґрунтують порушення прав.