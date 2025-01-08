В Україні новий порядок обчислення доходу для нарахування субсидій: що змінилось

Тепер під час обчислення розміру субсидії враховуватиметься зарплата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору

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В Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Відповідні зміни внесені постановою Кабінету міністрів України №1467 у Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

Після набрання чинності постанови при обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору, зазначили у ПФУ.

До Пенсійного фонду за 12 місяців 2024 року надійшло 497,7 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), з яких 53,4 млрд грн – у грудні.