В Украине новый порядок исчисления дохода для начисления субсидий: что изменилось
В Украине изменили порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для начисления социальной помощи, в частности субсидии. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета министров Украины №1467 в порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи.
После вступления постановления в силу при исчислении размера субсидии будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора, отметили в ПФУ.
В Пенсионный фонд за 12 месяцев 2024 года поступило 497,7 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), из которых 53,4 млрд грн – в декабре.
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