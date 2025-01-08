В Украине новый порядок исчисления дохода для начисления субсидий: что изменилось

Теперь при исчислении размера субсидии будет учитываться зарплата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине изменили порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для начисления социальной помощи, в частности субсидии. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета министров Украины №1467 в порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи.

После вступления постановления в силу при исчислении размера субсидии будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора, отметили в ПФУ.

В Пенсионный фонд за 12 месяцев 2024 года поступило 497,7 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), из которых 53,4 млрд грн – в декабре.