Субсидия на аренду жилья ВПЛ 2025: кто не получит компенсацию

Кто не может получить субсидию на аренду жилья для ВПЛ

Субсидия на аренду жилья ВПЛ (Фото: Pixabay)

Согласно постановлению, принятому Кабинетом министров в декабре, получить субсидию могут все ВПЛ, независимо от региона. Право на такую помощь имеют семьи, где расходы на аренду жилья превышают 20% совокупного дохода.

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Субсидия ВПЛ по договору аренды жилья: кто может получить

Чтобы получить субсидию, следует соответствовать следующим критериям:

это лица, перемещенные с оккупированных территорий;

это лица, перемещенные с территорий боевых действий;

не иметь собственного жилья на подконтрольных Украине территориях, либо жилье было уничтожено, либо больше не пригодно к жизни;

не получать пособие на проживание ВПЛ;

не иметь родственных связей с собственниками арендованного жилья.

Субсидия на аренду жилья ВПЛ может быть назначена дважды на шесть месяцев. То есть получать такую помощь можно не более 12 месяцев.

Кто не может рассчитывать на субсидии ВПЛ на жилье

Субсидия не будет назначена, если:

приобретено транспортное средство в течение последних трех месяцев, которое насчитывает менее пяти лет с даты выпуска, это не касается мопеда и прицепа;

приобретение имущества, товаров или услуг на сумму более 100 000 грн, за последние три месяца;

покупка валюты или банковских металлов на сумму более 100 000 грн, в течение последних трех месяцев;

наличие депозитных счетов, средства на которых превышают 100 000 грн; эта норма касается первого числа каждого месяца, когда назначается или начисляется субсидия;

наличие задолженности алиментов за последние три месяца.

При наличии хотя бы одного из вышеуказанных критериев заявителю будет отказано в предоставлении субсидии.

Можно ли обжаловать отказ в субсидии ВПЛ

Решение об отказе в субсидии можно обжаловать. Для этого необходимо в письменном виде подать жалобу в отделение Пенсионного фонда, которое принимало решение. К такой жалобе следует добавить документы, подтверждающие право на субсидию, и объяснить причины обжалования решения. При необходимости ВПЛ могут воспользоваться бесплатным юридическим сопровождением.

Подавать заявление вместе с договором аренды жилья должны лица-переселенцы и владельцы арендованного жилья в Пенсионный фонд. Также можно подать документы через:

ЦНАП;

уполномоченные банки, список которых можно найти на сайтах Минсоцполитики и ПФУ;

социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики.

Обжалование решения об отказе в субсидии может происходить в судебном порядке. В таком случае заключают административный иск, в котором обосновывают нарушение прав.