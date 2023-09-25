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Українці активніше несуть гроші до банків: вклади населення зросли за місяць ще на 5 млрд

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 16:33
Українці активніше несуть гроші до банків: вклади населення зросли за місяць ще на 5 млрд - Фото
Гривні (фото - unsplash.com)

Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 115 млрд грн, що на 5,2 млрд грн перевищує показник станом на 1 серпня, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Зокрема вклади у національній валюті на початок вересня складали 718,5 млрд грн, в іноземній валюті – 396,5 млрд грн.

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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 132,9 млрд грн (11,9% від загальної суми вкладів).

У Фонді гарантування нагадали, що наразі всі 64 банки є його учасниками. На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (зокрема ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

  • Прибуток  українських банків у січні-серпні 2023 року становив 95,1 млрд грн, що в 11,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (8,4 млрд грн).
Наталія Софієнко
вклади фізосібФонд гарантування вкладів
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