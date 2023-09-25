Українці активніше несуть гроші до банків: вклади населення зросли за місяць ще на 5 млрд

Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 115 млрд грн, що на 5,2 млрд грн перевищує показник станом на 1 серпня, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Зокрема вклади у національній валюті на початок вересня складали 718,5 млрд грн, в іноземній валюті – 396,5 млрд грн.

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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 132,9 млрд грн (11,9% від загальної суми вкладів).

У Фонді гарантування нагадали, що наразі всі 64 банки є його учасниками. На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (зокрема ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.