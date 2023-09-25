Украинцы активнее несут деньги в банки: вклады населения выросли за месяц еще на 5 млрд

По состоянию на 1 сентября 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 115 млрд грн, что на 5,2 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 августа, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

В том числе вклады в национальной валюте на начало сентября составляли 718,5 млрд грн, в иностранной валюте – 396,5 млрд грн.

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Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 сентября 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 132,9 млрд грн (11,9% от общей суммы вкладов).

В Фонде гарантирования напомнили, что все 64 банка являются его участниками. На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.