Верховна Рада встановила нові вимоги до роботи кредитних спілок

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 14 липня, ухвалила нову редакцію закону про кредитні спілки. Відповідний законопроєкт №5125 підтримали 258 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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Депутати повністю переписали чинний закон про кредитні спілки, який був ухвалений понад 20 років тому і суттєво застарів.

Ухвалення нового законопроєкту стало необхідним після ліквідації Національної комісії, що здійснювала держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, та "спліту" її повноважень між Національним банком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Закон передбачає розширення членства в кредитних спілках. Якщо зараз до їх складу можуть входити лише фізичні особи, то, за новим законом, до кредитних спілок зможуть долучатися фермерські господарства, кооперативи, профспілки, релігійні організації, ОСББ та мікропідприємства.

Також розширяється перелік послуг спілок. Так, члени кредитних спілок, не звертаючись до банку, зможуть переказувати кошти, оплачувати послуги компаніям-постачальникам, здійснювати обмін валют.

Запроваджуються коригувальні заходи та заходи раннього втручання. Це дозволить виявляти та реагувати на проблеми у діяльності кредитної спілки на ранніх етапах, щоб уникати турбулентності на ринку.

Врегульовується процедура виходу кредитних спілок із ринку. Такий крок захистить права членів кредитної спілки від недобросовісних учасників ринку.

Розширюється перелік інструментів для підтримання фінансової стійкості та ліквідності кредитних спілок тощо.

Станом на початок 2023 року в Україні було 162 кредитні спілки з загальними активами 1,29 млрд грн.