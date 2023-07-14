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Верховная Рада установила новые требования к работе кредитных союзов

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14.07.2023, 13:02
Верховная Рада установила новые требования к работе кредитных союзов - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада на заседании в пятницу, 14 июля, приняла новую редакцию закона о кредитных союзах. Соответствующий законопроект №5125 поддержали 258 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Депутаты полностью переписали действующий закон о кредитных союзах, принятый более 20 лет назад и существенно устаревший.

Принятие нового законопроекта стало необходимым после ликвидации Национальной комиссии, осуществлявшей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, и "сплита" ее полномочий между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Закон предусматривает расширение членства в кредитных союзах. Если сейчас в их состав могут входить только физические лица, то, согласно новому закону, к кредитным союзам смогут приобщаться фермерские хозяйства, кооперативы, профсоюзы, религиозные организации, ОСМД и микропредприятия.

Также расширяется список услуг союзов. Так, члены кредитных союзов, не обращаясь в банк, смогут переводить денежные средства, оплачивать услуги компаниям-поставщикам, осуществлять обмен валют.

Вводятся корректирующие меры и меры раннего вмешательства. Это позволит выявлять и реагировать на проблемы в деятельности кредитного союза на ранних этапах, чтобы избежать турбулентности на рынке.

Урегулируется процедура выхода кредитных союзов с рынка. Такой шаг оградит права членов кредитного союза от недобросовестных участников рынка.

Расширяется список инструментов для поддержания финансовой устойчивости и ликвидности кредитных союзов.

По состоянию на начало 2023 года в Украине было 162 кредитных союза с общими активами 1,29 млрд грн.

Андрей Водяный
верховная радаНБУкредитные союзы
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