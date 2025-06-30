Фінальний сезон "Гри в кальмара" обвалив акції повʼязаних з серіалом компаній

Третій сезон "Гри в кальмара" вплинув на акції компаній, повʼязаних з виробництвом серіалу

Фото: "Гра в кальмара" / кадр із серіалу

Акції південнокорейських компаній, повʼязаних з виробництвом фінального сезону серіалу "Гра в кальмара", що вийшов на Netflix 27 червня, різко впали через стриману реакцію глядачів. Про це пише Bloomberg.

Найбільше постраждало розважальне агентство Artist. Акції компанії впали на 21%, бо її основним акціонером є актор Лі Чон Чже, який є головним героєм у серіалі.

Акції дочірньої компанії Artist Studio просіли на 24%, а Dexter Studios, виробника візуальних ефектів, який працював над серіалом, впали на 8,5%.

Попри те, що третій сезон очолив світовий рейтинг Netflix у багатьох країнах, глядачі зустріли його неоднозначно. На платформі Rotten Tomatoes професійні критики поставили сезону 83% схвалення, тоді як звичайні глядачі – лише 51%.

Південнокорейський критик Кім Хьон Сік пояснив, що багато критики викликала розв’язка серіалу, адже вона не збіглася з очікуваннями деяких глядачів.

"Важко перевершити перший сезон – він став світовою сенсацією", – наголосив Сік.

Уперше випущений у 2021 році серіал "Гра в кальмара" став культурним феноменом завдяки поєднанню соціальної критики та напруженого сюжету.

Серіал досі залишається найпопулярнішим на Netflix за всю історію. Перші два сезони переглянули понад 600 млн разів.