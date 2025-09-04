В Україні розглядають вільний обіг частини акцій ПриватБанку і Нафтогазу – Магомедов
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає ідею випустити у вільний обіг частину акцій великих прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час пресконференції "20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні: перемоги, поразки та шанс на прорив" в Українському кризовому медіацентрі.
"У нас є така ініціатива, поки що вона активно не афішується, що треба взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і їхні акції продати у free float. Планується десь 7% компаній, і це буде щось впізнаване – державні банки чи компанії енергетичного сектору", – розповів Магомедов.
Магомедов наголосив, що ідея зараз перебуває лише на стадії обговорення.
Серед можливих кандидатів він назвав ПриватБанк, Нафтогаз України та Енергоатом.
"Це буде перший крок до того, щоб утворився якийсь сегмент ринку, де бізнес побачить, що дійсно працює механізм: випускаєш якийсь інструмент – акції чи корпоративні облігації – і можеш залучити певну суму грошей", – зазначив Магомедов.
Таким чином, за його словами, ініціатива покликана розширити коло інвестиційних інструментів в Україні та створити орієнтир для бізнесу.
- У грудні 2024 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцевсказав, що фондовий ринок в Україні деградує і в країні залишилося тільки 1600 публічних компаній.
- У лютому 2025 року Магомедов заявив, що ставить собі за мету до кінця лютого 2027 року розвинути фондовий ринок так, щоб у країні було принаймні п'ять відомих емітентів цінних паперів. Одним з них може стати Укрпошта.
