В Украине рассматривают свободную продажу части акций ПриватБанка и Нафтогаза – Магомедов

Фото: пресс-служба НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассматривает идею выставить на свободную продажу часть акций крупных прибыльных государственных компаний, которые платят дивиденды. Об этом заявил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов во время пресс-конференции "20 лет негосударственному пенсионному обеспечению в Украине: победы, поражения и шанс на прорыв" в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, речь идет об около 7% акций госкомпаний, которые сейчас полностью принадлежат государству.

Магомедов заявил, что идея сейчас находится только на стадии обсуждения. Планируется, что на свободную продажу будут выставлять акции узнаваемых компаний, таких как государственные банки или предприятия энергетического сектора.

Среди возможных кандидатов он назвал ПриватБанк, Нафтогаз Украины и Энергоатом.

"Это будет первый шаг к тому, чтобы образовался какой-то сегмент рынка, где бизнес увидел, что действительно работает механизм: выпускаешь какой-то инструмент – акции или корпоративные облигации – и можешь привлечь какую-то сумму денег", – отметил Магомедов.

Таким образом, по его словам, инициатива призвана расширить круг инвестиционных инструментов в Украине и создать ориентир для бизнеса.