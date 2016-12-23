Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,45 коп - до 27,1285 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,77 коп и составляет 27,4510 грн, средний курс продажи вырос - на 0,80 коп до 28,4720 грн. Продать евро дороже можно за 27,77 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 4,013 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,440 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4040
|
27,1285
|
0,4013
|
0,4440
|
27,4510
|
28,4720
|
Медиана
|
26,4000
|
27,1000
|
0,4150
|
0,4420
|
27,4750
|
28,4750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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