Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,37 коп до 26,4040 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,45 коп - до 27,1285 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,77 коп и составляет 27,4510 грн, средний курс продажи вырос - на 0,80 коп до 28,4720 грн. Продать евро дороже можно за 27,77 грн, купить дешевле - за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 4,013 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,440 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4040 27,1285 0,4013 0,4440 27,4510 28,4720 Медиана 26,4000 27,1000 0,4150 0,4420 27,4750 28,4750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)