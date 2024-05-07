Международные резервы НБУ сократились после рекордного марта

Резервы Украины в апреле сократились на $1,4 млрд. НБУ продавал валюту, а помощи стало меньше

Фото: НБУ / Flickr

Международные резервы Украины в апреле 2024 года уменьшились на 3,1% – до $42,40 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, опубликованные на его сайте.

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Существенное уменьшение резервов имеет несколько пояснений.



Во-первых, увеличилась чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке – до $2,26 млрд (на 26% больше, чем в марте). А во-вторых, по сравнению с рекордным мартом значительно снизились поступления от партнеров. Украина в апреле получила только один транш $1,60 млрд в эквиваленте от Европейского Союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в апреле пришлось выплатить $884,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $92,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $224,3 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.