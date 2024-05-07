Международные резервы НБУ сократились после рекордного марта
Международные резервы Украины в апреле 2024 года уменьшились на 3,1% – до $42,40 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, опубликованные на его сайте.
Во-первых, увеличилась чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке – до $2,26 млрд (на 26% больше, чем в марте). А во-вторых, по сравнению с рекордным мартом значительно снизились поступления от партнеров. Украина в апреле получила только один транш $1,60 млрд в эквиваленте от Европейского Союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в апреле пришлось выплатить $884,5 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $92,6 млн.
Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $224,3 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.
- В марте 2024 года резервы Украины выросли до $43,8 млрд, что стало новым историческим рекордом.
- Нацбанк прогнозирует, что в течение 2024-2025 годов резервы Украины будут находиться на нынешнем высоком уровне. С 2026 года финансовая помощь международных партнеров существенно сократится, в результате чего резервы начнут уменьшаться (по действующему прогнозу – до $39 млрд на конец 2026 года).