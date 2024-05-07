Міжнародні резерви НБУ зменшилися після рекордного березня

Фото: НБУ / Flickr

Міжнародні резерви України у квітні 2024 року зменшились на 3,1%% – до $42,40 млрд. Про це свідчать дані Національного банку, опубліковані на його сайті.

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Суттєве зменшення резервів має кілька пояснень.

По-перше, збільшився чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку – до $2,26 млрд (на 26% більше, ніж у березні). А по-друге, у порівнянні з рекордним березнем значно зменшилися надходження від партнерів. Україна у квітні отримала тільки один транш $1,60 млрд в еквіваленті від Європейського Союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у квітні довелося виплатити $884,5 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $92,6 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на $224,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.