Україна отримала другий транш за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу

Україна отримала 1,5 млрд євро перехідного фінансування від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility

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Україна отримала 1,5 млрд євро перехідного фінансування від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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У березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

"Виконавши всі п'ять реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 млрд євро, передбачених механізмом перехідного фінансування", – йдеться у повідомленні.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2024

"Україна несе важкий тягар заради всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах Механізму "Ukraine Facility" обсягом у 50 млрд євро. Це вкрай важливо, аби держава працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору", – прокоментувала надання нового траншу допомоги Україні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У межах нової програми фінансової підтримки від Євросоюзу Україна очікує цього року загалом 16 млрд євро, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розраховуємо на швидке виділення третього траншу обсягом 1,89 млрд євро", – сказав він, подякувавши Єврокомісії за позитиву оцінку виконання п'яти індикаторів, що є передумовою для виділення коштів.

"Коли План для Ukraine Facility буде затверджено у ЄС, ми отримаємо наступний платіж обсягом 1,89 млрд євро попереднього фінансування у червні, а також 4,11 млрд євро та 4 млрд євро в рамках програми у вересні та листопаді", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Надалі фінансування за програмою здійснюватиметься щоквартально за виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility.

Так, за попереднім розрахунком, Україна має отримати (по роках):

→ 2024 рік – 16 млрд євро;

→ 2025 рік – 12,5 млрд євро;

→ 2026 рік – 7,25 млрд євро;

→ 2027 рік – 1,2 млрд євро;

→ січень 2028 року – 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).

15 квітня Європейська комісія схвалила План України у межах Ukraine Facility, що містить конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть стійкому розвитку економіки України, "зеленому" переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

Рішення потребує остаточного затвердження Радою ЄС.