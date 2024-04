Україна отримала другий транш за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу

Україна отримала 1,5 млрд євро перехідного фінансування від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомило Міністерство фінансів.

У березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

"Виконавши всі п'ять реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 млрд євро, передбачених механізмом перехідного фінансування", – йдеться у повідомленні.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute.