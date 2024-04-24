Украина получила второй транш по новой программе финансовой помощи Евросоюза

Украина получила 1,5 млрд евро переходного финансирования от Европейского Союза по программе Ukraine Facility

Фото: Depositphotos

Украина получила 1,5 млрд. евро переходного финансирования от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Об этом сообщило Министерство финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В марте в госбюджет поступил первый транш объемом 4,5 млрд евро.

"Выполнив все пять реформ в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды, Украина привлекла в общей сложности 6 млрд евро, предусмотренных механизмом переходного финансирования", – сказано в сообщении.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2024

"Украина несет тяжелое бремя для всех нас. Сегодня предоставляем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках механизма "Ukraine Facility" объемом в 50 млрд евро. Это крайне важно, чтобы государство работало, а услуги предоставлялись, пока страна дает отпор агрессору", – прокомментировала предоставление нового транша помощи Украине президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках новой программы финансовой поддержки от Евросоюза Украина ожидает в этом году в общей сложности 16 млрд евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Рассчитываем на скорое выделение третьего транша объемом 1,89 млрд евро", – сказал он, поблагодарив Еврокомиссию за позитивную оценку выполнения пяти индикаторов, что является предпосылкой для выделения средств.

"Когда План для Ukraine Facility будет утвержден в ЕС, мы получим следующий платеж в размере 1,89 млрд евро предварительного финансирования в июне, а также 4,11 млрд евро и 4 млрд евро в рамках программы в сентябре и ноябре", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В дальнейшем финансирование по программе будет осуществляться ежеквартально при выполнении индикаторов Плана для Ukraine Facility.

Так, по предварительному расчету, Украина должна получить (по годам):

→ 2024 год – 16 млрд евро;

→ 2025 год – 12,5 млрд евро;

→ 2026 год – 7,25 млрд евро;

→ 2027 год – 1,2 млрд евро;

→ январь 2028 года – 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).

15 апреля Европейская комиссия одобрила План Украины в рамках Ukraine Facility, содержащий конкретный перечень структурных реформ и мер, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Украины, "зеленому" переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

Решение требует окончательного утверждения Советом ЕС.