Украина получила второй транш по новой программе финансовой помощи Евросоюза

Украина получила 1,5 млрд. евро переходного финансирования от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Об этом сообщило Министерство финансов.

В марте в госбюджет поступил первый транш объемом 4,5 млрд евро.

"Выполнив все пять реформ в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды, Украина привлекла в общей сложности 6 млрд евро, предусмотренных механизмом переходного финансирования", – сказано в сообщении.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute.