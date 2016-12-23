Deutsche Bank должен выплатить США $7,2 млрд вместо $14 млрд
Deutsche Bank достиг мирового соглашения с Министерством юстиции США в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Об этом пишет Deutsche Welle.
В рамках этого соглашения Deutsche Bank готов выплатить денежный штраф в размере $3,1 млрд и возместить убытки клиентам банка в США в размере $4,1 млрд.
Ранее, напомним, речь шла о сумме $14 млрд. В ноябре сообщалось, что у банка отложено на уплату штрафа около €6 млрд.
В финансовом институте уточнили, что речь идет лишь о предварительном результате договоренности. Формулировки по итоговому соглашению еще могут быть изменены в ходе переговоров, абсолютных гарантий его заключения в банке также пока не предоставили.
В Deutsche Bank заверили, что клиентские выплаты, размер которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года.
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