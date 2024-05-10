Экономика Великобритании вышла из рецессии. Помогла Пасха

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Экономика Великобритании выросла на 0,6% в годовом выражении в первом квартале и вышла из рецессии после двух кварталов сокращения ВВП: на 0,1% в третьем квартале и на 0,3% в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальные данные.

Нынешний показатель квартального роста ВВП — самый высокий за два последних года.

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Возобновление экономического роста произошло благодаря активизации рынка услуг, в частности гостиничного бизнеса, искусства и развлечений. Толчком для сектора услуг стала ранняя Пасха, которую британцы праздновали в марте.

В британском статистическом ведомстве отмечают рост в розничной торговле, общественном транспорте и перевозках, а также здравоохранении.

Еще один растущий сектор — производство автомобилей. При этом стагнация продолжается в строительстве.

Глава Банка Англии Эндрю Бэйли в комментарии ВВС сообщил, что "экономика достигла поворота, но еще не достигла сильного восстановления".

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