Економіка Великої Британії вийшла з рецесії. Допоміг Великдень

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Економіка Великої Британії зросла на 0,6% у річному вираженні у першому кварталі й вийшла з рецесії після двох кварталів скорочення ВВП: на 0,1% у третьому кварталі та на 0,3% у четвертому кварталі 2023 року. Про це повідомляє ВВС із посиланням на офіційні дані.

Поточний показник квартального зростання ВВП — найвищий за останні два роки.

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Відновлення економічного зростання відбулося завдяки активізації ринку послуг, зокрема готельного бізнесу, мистецтву та розвагам. Поштовхом для сектору послуг став ранній Великдень, який британці святкували у березні.

У британському статистичному відомстві зазначають зростання у роздрібній торгівлі, громадському транспорті та перевезеннях, а також секторі охорони здоров'я.

Ще один сектор, що зростає, – виробництво автомобілів. Водночас стагнація триває у будівництві.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі у коментарі ВВС повідомив, що "економіка досягла повороту, але ще не досягла сильного відновлення".

Джерело: ВВС

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