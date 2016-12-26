Убытки украинских банков сократились в три раза
За январь-ноябрь 2016 года убыток работающих банков Украины составил 18,884 млрд грн, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (57,3 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за 11 месяцев составили 166,14 млрд грн, расходы - 185 млрд грн. В ноябре банки получили почти 6,3 млрд грн убытка.
Напомним, за 10 месяцев убыток банков составил 12,6 млрд грн, что в 4,3 раза ниже показателя января-октябре прошлого года (54,5 млрд грн).
В 2015 году убыток банковская системы Украины составлял 66,6 млрд грн.
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