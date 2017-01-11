Официальные курсы банковских металлов на 11.01.2016

Нацбанк Украины установил на 11 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 323387,38 грн;



серебро - 4530,69 грн;



платина - 265343,49 грн;



палладий - 206619,93 грн. Напомним, на 10 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 318306,54 грн;



серебро - 4444,94 грн;



платина - 261292,38 грн;



палладий - 199414,46 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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