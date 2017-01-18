Набсовет ПриватБанка возглавил турецкий финансист
Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка на своем первом заседании избрал свои председателем турецкого финансиста Энгина Акчакочу. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
"На практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины. Это сложно переоценить. Если бы такой наблюдательный совет был в Привате до национализации, многие проблемы просто не возникли бы", - отметил министр.
Он напомнил, что ранее из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. "Конечно, когда в наблюдательном совете нет независимых членов и еще и он состоит из акционеров банка, он действует в интересах владельцев а не вкладчиков", - считает Данилюк.
По его словам, новый наблюдательный совет ПриватБанка сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. "Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независимый. Просто показательно, и как контраст с прошлым, что заседание наблюдательного совета, на котором избрали председателя и независимого аудитора для подтверждения ежегодной отчетности прошло, когда я был в Давосе. Теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнеса, а в интересах государства и в соответствии с законом. На этом также настаивал президент и премьер-министр", - отметил Данилюк.
"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран сегодня председателем набсовета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", - отмечается в сообщении министра.
А набсовет ПриватБанка вошли управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Монета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украина Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча.
ПриватБанк (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.
18 декабря Кабмин принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. 21 декабря ПриватБанк официально перешел в госсобственность. После решения о национализации НБУ предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму свыше 27 млрд грн.
11 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ПриватБанка с R до SD (выборочный дефолт).
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