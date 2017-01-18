Набсовет ПриватБанка возглавил турецкий финансист

Наблюдательный совет ПриватБанка избрал своим главой финансиста из Турции Энгина Акчакочу

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка на своем первом заседании избрал свои председателем турецкого финансиста Энгина Акчакочу. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"На практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины. Это сложно переоценить. Если бы такой наблюдательный совет был в Привате до национализации, многие проблемы просто не возникли бы", - отметил министр.

Он напомнил, что ранее из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. "Конечно, когда в наблюдательном совете нет независимых членов и еще и он состоит из акционеров банка, он действует в интересах владельцев а не вкладчиков", - считает Данилюк.

По его словам, новый наблюдательный совет ПриватБанка сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. "Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независимый. Просто показательно, и как контраст с прошлым, что заседание наблюдательного совета, на котором избрали председателя и независимого аудитора для подтверждения ежегодной отчетности прошло, когда я был в Давосе. Теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнеса, а в интересах государства и в соответствии с законом. На этом также настаивал президент и премьер-министр", - отметил Данилюк.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран сегодня председателем набсовета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", - отмечается в сообщении министра.

А набсовет ПриватБанка вошли управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Монета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украина Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча.

ПриватБанк (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря Кабмин принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. 21 декабря ПриватБанк официально перешел в госсобственность. После решения о национализации НБУ предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму свыше 27 млрд грн.

11 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ПриватБанка с R до SD (выборочный дефолт).