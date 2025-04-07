Финляндия профинансирует проект по повышению доверия к Налоговой

Глава ГНС Руслан Кравченко и генеральный директор Налоговой администрации Финляндии (VERO) Марк Хейкур (фото - прессслужба ГНС)

Налоговая администрация Финляндии (VERO) будет помогать Государственной налоговой службе Украины повышать доверие к службе. Соответствующий меморандум подписали руководители налоговых Руслан Кравченко и Марк Хейкур, сообщила пресс-служба ГНС.

Проект рассчитан на 2025-2028 годы и будет финансироваться правительством Финляндии. Его стоимость 1,6 млн евро.

"По результатам последнего опроса 93% финнов считают уплату налогов важной гражданской обязанностью. Это результат прозрачности, ориентации на клиента и активного применения информационных технологий в работе с налогоплательщиками. И мы в Украине стремимся добиться такого же результата", – отметил Кравченко.

ДПС будет сотрудничать с VERO в рамках проекта по трем ключевым направлениям:

→ повышение добропорядочности. Этот этап будет предусматривать проведение тренингов по противодействию коррупции, разработке и внедрению современной методологии обучения;

→ управление реформами и рисками. Речь идет о внедрении модели управления проектами, усилении управления инвестиционными рисками, информационной безопасности;

→ повышение доверия к ГНС. Это направление предполагает опрос общественности по уровню доверия, регулярный пересмотр стратегических целей, постоянную открытую коммуникацию с налогоплательщиками.

Отдельное внимание будет уделено финскому опыту взаимодействия с правительственными организациями и министерствами для борьбы с отмыванием средств и экономическими преступлениями.

По словам Кравченко, работающие в Украине финские компании демонстрируют высокий уровень добропорядочности и ответственности в вопросах уплаты налогов. В прошлом году предприятия с существенной финской долей капитала уплатили в сводный бюджет Украины на 29% больше, чем в 2023 году.

При этом 100% уплаты в бюджет осуществили 50 из 54 крупнейших плательщиков. Налоговый долг этих предприятий к началу этого года уменьшился на 91%.

"Благодарен финским коллегам за готовность делиться опытом. Стремимся к качественным изменениям в ГНС, которые бы соответствовали международным стандартам", – подчеркнул глава ГНС Украины.