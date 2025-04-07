Фінляндія профінансує проєкт з підвищення довіри до Податкової

Голова ДПС Руслан Кравченко та генеральний директор Податкової адміністрації Фінляндії (VERO) Маркку Хейкура (фото - пресслужба ДПС)

Податкова адміністрація Фінляндії (VERO) допомагатиме Державній податковій службі України підвищувати довіру до інституції. Відповідний меморандум підписали керівники податкових Руслан Кравченко і Маркку Хейкура, повідомила пресслужба ДПС.

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Проєкт розрахований на 2025-2028 роки й фінансуватиметься урядом Фінляндії. Його вартість 1,6 млн євро.

"За результатами останнього опитування 93% фінів вважають сплату податків важливим цивільним обов'язком. Це результат прозорості, орієнтації на клієнта й активного застосування інформаційних технологій у роботі з платниками податків. І ми в Україні прагнемо досягти такого ж результату", – зазначив Кравченко.

ДПС співпрацюватиме з VERO в межах проєкту за трьома ключовими напрямами:

→ підвищення доброчесності. Цей етап передбачатиме проведення тренінгів із протидії корупції, розробку й впровадження сучасної методології навчання;

→ управління реформами та ризиками. Йдеться про впровадження моделі управління проєктами, посилення управління інвестиційними ризиками, інформаційну безпеку;

→ підвищення довіри до ДПС. Цей напрям передбачає опитування громадськості щодо рівня довіри, регулярний перегляд стратегічних цілей, постійну відкриту комунікацію з платниками податків.

Окрема увага буде зосереджена на фінському досвіді взаємодії з урядовими організаціями й міністерствами для боротьби з відмиванням коштів і економічними злочинами.

За словами Кравченка, фінські компанії, що працюють в Україні, демонструють високий рівень доброчесності та відповідальності в питаннях сплати податків. Торік підприємства з істотною фінською часткою капіталу сплатили до зведеного бюджету України на 29% більше, ніж у 2023 році.

Водночас 100% сплати до бюджету здійснили 50 із 54 найбільших платників. Податковий борг цих підприємств на початок цього року зменшився на 91%.

"Вдячний фінським колегам за готовність ділитися досвідом. Прагнемо якісних змін у ДПС, що відповідали б міжнародним стандартам", – наголосив голова ДПС України.