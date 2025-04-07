Международные резервы НБУ за месяц выросли более чем на $2 млрд: с чем это связано

Несколько крупных траншей финансовой помощи от международных партнеров в марте улучшили состояние золотовалютных резервов Украины

Фото: Национальный банк

По состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины увеличились до $42,38 миллиарда. Рост за месяц составил более $2 миллиарда, или 5,6%, говорится на сайте НБУ.

Такое стремительное увеличение резервов в марте объясняется тем, что было несколько крупных траншей финансовой помощи от международных партнеров.

Источник: НБУ

На валютные счета НБУ за месяц поступили $5,17 миллиарда в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (с использованием доходов от замороженных российских активов), почти $400 миллионов от Международного валютного фонда и еще примерно столько же – от размещения валютных облигаций внутреннего займа.

Еще один транш – британский кредит на сумму $970 млн – не отнесли к международным резервам Украины из-за его целевого назначения.

В марте чистая продажа валюты по операциям Национального банка продолжила уменьшаться и составила $2,65 миллиарда – на 12,5% меньше, чем в предыдущем месяце.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга составили $786,7 миллиона, еще $729,2 миллиона Украина уплатила Международному валютному фонду.

Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению резервов на $409,7 миллиона.

Нынешний уровень резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.