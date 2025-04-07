Міжнародні резерви НБУ за місяць зросли більше ніж на $2 млрд: з чим це пов'язано
Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України збільшились до $42,38 мільярда. Зростання за місяць становило понад $2 мільярди, або 5,6%, йдеться на сайті НБУ.
Таке стрімке збільшення резервів у березні пояснюється тим, що було кілька великих траншів фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
На валютні рахунки НБУ протягом місяця надійшли $5,17 мільярда в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (з використанням доходів від заморожених російських активів), майже $400 мільйонів від Міжнародного валютного фонду і ще приблизно стільки ж – від розміщення валютних облігацій внутрішньої позики.
Ще один транш – британський кредит на суму $970 млн – не зарахували до міжнародних резервів України через його цільове призначення.
У березні чистий продаж валюти за операціями Національного банку продовжив зменшуватися й становив $2,65 мільярда – на 12,5% менше, ніж у попередньому місяці.
Виплати за обслуговування та погашення державного боргу становили $786,7 мільйона, ще $729,2 мільйона Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.
Переоцінка фінансових інструментів призвела до збільшення резервів на $409,7 мільйона.
Поточний рівень резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
- 3 квітня голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив, що фінансування державного бюджету України у 2026 році з урахуванням невизначеності щодо зовнішньої допомоги буде надскладним завданням.