Финальный аккорд. Какие банки могут уйти с рынка в 2017 году

Банкопад прошлых лет не повторится, однако выживут не все банки

На старте 2016-го года глава Национального банка Валерия Гонтарева анонсировала, что этап очистки банковской системы завершен и далее рынок ждет перезагрузка. Но банкопад не остановился. В прошлом году НБУ вывел с рынка 21 финучреждение, а с начала 2017-го в Фонд гарантирования вкладов отправились еще два. Среди обанкротившихся за последние 12 месяцев оказались и достаточно крупные финучреждения - банки Платинум, Михайловский, Хрещатик. Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов, на 1 января текущего года уже превысила 80 млрд грн. Национализация Приватбанка, в капитале которого образовалась “дыра” более чем в 100 млрд гривен, увенчала процесс чистки. Лига выяснила, действительно ли теперь банкопад можно считать завершенным.

Непосильный капитал

Обязательное условие выживания банков в 2017-ом году останется неизменным - выполнение графика капитализации, согласованного Нацбанком с МВФ. Крупным финучреждениям за счет вливаний от акционеров приходится покрывать убытки по некачественным кредитным портфелям, а более мелким - просто дотягивать свои капиталы до нормативных значений. К 11 июля на рынке не должно остаться банков, чей уставный капитал будет составлять менее 200 млн гривен. Сегодня этому требованию не соответствуют 48 банков, сообщила ЛІГА.net Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины. Фактически, у таких финучреждений есть только полгода, чтобы привлечь в капитал до 80 млн грн и более.

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Среди крупных финучреждений докапитализация до лета понадобится американскому Ситибанку. По результатам третьего квартала размер его уставного капитала не превышал 120 млн грн. Во второй двадцатке банков, до нормы не дотягивает Международный инвестиционный банк, чьим бенефициаром является президент Петр Порошенко. По результатам 3 квартала, уставный капитал банка составлял 162 млн грн. Впрочем, сомнений в том, что эти финучреждения выполнят требования НБУ, практически нет. В прошлом году оба банка своевременно получали вливания от своих акционеров.

Гораздо интереснее будущее А-Банка, активного розничного игрока из второй двадцатки финучреждений (объем депозитов физлиц - около 2,8 млрд грн). На конец третьего квартала его капитал был на достаточном уровне - 125 млн грн, но к лету акционерам нужно позаботиться о выполнении новых требований. Официально А-Банк принадлежит Григорию и Игорю Суркисам. Но как заявляла в интервью ICTV глава Нацбанка Валерия Гонтарева, он связан с экс-собственниками национализированного Приватбанка.

Наиболее высокому риску, тем не менее, подвержены учреждения с небольшим капиталом и ограниченными финансовыми возможностями собственников. Это банки, которые входят во вторую группу по классификации НБУ. Их суммарная доля на рынке составляет не более 10%. Среди них встречаются финучреждения, чей капитал был ниже требуемого уровня даже в прошлом году. К примеру, этот показатель Кредит Оптима Банка на конец третьего квартала составлял 63 млн грн при необходимой норме 120 млн грн.

На критично низком уровне находился и капитал Регион-Банка - 65 млн грн.

Полная капитуляция

Причиной ликвидации банковских учреждений в 2017 году может быть не только ухудшение их платежеспособности, но еще и потеря интереса к таким учреждениям со стороны собственников. Зарабатывать в банковском бизнесе сегодня нелегко. Депозиты в систему возвращаются медленно, а кредитный портфель сокращается. За 11 месяцев прошлого года, по данным НБУ, он уменьшился 16 млрд грн до 786 млрд грн. К тому же, ужесточаются требования банковского надзора, а финансовое положение акционеров банков едва ли улучшилось за последние годы.

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В таких условиях в 2016 году о самоликвидации заявили сразу 4 банка: Финанс Банк, Финекс, Инвестиционно-трастовый банк и Народный капитал. Последний, правда, не сумел уйти с рынка самостоятельно. Перед окончательной ликвидацией НБУ передал Народный капитал в Фонд гарантирования вкладов. "Число банков, которые будут принимать решения о самоликвидации, либо присоединении к другим банкам, может превысить и 10-15 в 2017 году. Все будет зависеть от того, будут ли найдены достаточные финансовые возможности или привлечены инвесторы на приемлемых условиях", - считает Виктор Шулик, начальник отдела рыночных исследований РА IBI-Rating.

У некоторых банков до сих остаются проблемы с прозрачностью структуры собственности. К примеру, Нацбанк находится в процессе согласования владельца наименьшего банка Гефест. Собственником существенного участия независимо от формального владения признан некий Вячеслав Попов. Однако реальная структура банка, согласно данным НБУ, до сих пор не раскрыта. Дополнительная идентификация бенефициаров проводится и в банке Новый.

Счастливы вместе

В случае самоликвидации банк обязан самостоятельно погасить все обязательства перед своими клиентами. Но есть еще один способ цивилизованно выполнить все нормы закона - путем присоединению к другому банку. Пока этот метод не распространен на банковском рынке из-за сложности и длительности процедур.

Изменится ли что-то в этом году? В парламенте уже зарегистрирован законопроект № 5539 об упрощении механизма капитализации и реорганизации банков. Документ уменьшает сроки рассмотрения документов и оптимизирует процедуры реорганизации банков путем присоединения. Также предполагается возможность прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Такой механизм позволит банкам, которые не могут выполнить требования регулятора по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас такая возможность в законодательстве отсутствует. Поэтому этот закон банковское сообщество ждет с нетерпением", - говорит Елена Коробкова.

Кто последний

В НБУ не ждут крупных банкротств в этом году. “Если говорить о будущем, то, по сути, очистка банковского сектора практически завершена. Мы не видим кандидатов на выход среди крупных и средних банков“, - заверил замглавы Нацбанка Олег Чурий. Глобальных финансовых потрясений не прогнозируют и опрошенные ЛІГА.net эксперты. "Практически все банки уже прошли стресс-тестирование НБУ, у них есть утвержденные планы по исправлению имеющихся проблем, они эти планы выполняют", - говорит Елена Коробкова.

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Повод для беспокойства вкладчиков все же есть. В конце 2016 года Минфин выпустил 8 млрд грн для докапитализации Фонда гарантирования вкладов физлиц. Это значит, что ведомство готовят к возможному выводу с рынка новых финучреждений. 4,9 млрд грн из этой суммы будут направлены на выплату вкладчикам банка Платинум. Небольшая сумма - 11 млн грн - предназначена для компенсаций клиентов Народного капитала. Остаток - порядка 3 млрд гривен - наверняка пойдет на закрытие обязательств нескольких небольших банков.

"Для собственников разнопрофильного бизнеса банк был, в первую очередь расчетным центром, а также своеобразным инструментом защиты от рейдерства. С тех пор, как Нацбанк сконцентрировал усилия на ограничении операций со связанными лицами, существенно усложнилась возможность обслуживания в банках компаний акционеров. Не исключено ухудшение платежеспособности отдельных учреждений", - прогнозирует Виктор Шулик. По его мнению, на ликвидацию в этом году отправятся 5-7 банков.

Более пессимистичен в своих оценках экс-замглавы НБУ Владислав Рашкован: “Количество банков на конец года будет не больше 75-80 против 95 сейчас. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся - максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года, если договорятся собственники”.

Кристина Болотова







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