У ПриватБанка – проблемы с некоторыми карточками PayPass
В последние два дня часть клиентов ПриватБанка, которые пользуются карточками с технологией MC PayPass, столкнулись с проблемами при проведении расчетов. Об этом в Facebook написала руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук.
По ее словам, проблемы наблюдаются только у карт с рангом 54570822 *.
"Обладателям карт с таким бином рекомендуется перевыпустить карту - бесплатно и с компенсацией комиссий", - пишет Музычук.
Она также описывает алгоритм действий клиента:
"1. Перевыпуск мгновенной карты - в любом отделении, быстро и бесплатно.
2. Если карта платная, перевыпуск персонализированной карты также бесплатный. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 3700".
Если у клиента только карта MasterСard, и он находится за границей, Музычук рекомендует следующие шаги:
"1.Попробовать контактный чип (это часто помогает);
2. Воспользоваться другой своей картой;
3. Снять наличные".
По ее словам, расходы на комиссию в этом случае банк компенсирует. Возвращение проводятся только по транзакциям за рубежом.
Напомним, ранее сообщалось, что суммарная докапитализация ПриватБанка 28-29 декабря достигла 107 млрд грн из лимита в 116,8 млрд грн.
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