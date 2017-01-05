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У ПриватБанка – проблемы с некоторыми карточками PayPass

05.01.2017 17:42
Обладателям таких карт банк рекомендует бесплатно перевыпустить карту
Фото - EPA

В последние два дня часть клиентов ПриватБанка, которые пользуются карточками с технологией MC PayPass, столкнулись с проблемами при проведении расчетов. Об этом в Facebook написала руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук.

По ее словам, проблемы наблюдаются только у карт с рангом 54570822 *.

"Обладателям карт с таким бином рекомендуется перевыпустить карту - бесплатно и с компенсацией комиссий", - пишет Музычук.

Она также описывает алгоритм действий клиента:

"1. Перевыпуск мгновенной карты - в любом отделении, быстро и бесплатно.

2. Если карта платная, перевыпуск персонализированной карты также бесплатный. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 3700".

Если у клиента только карта MasterСard, и он находится за границей, Музычук рекомендует следующие шаги:

"1.Попробовать контактный чип (это часто помогает);

2. Воспользоваться другой своей картой;

3. Снять наличные".

По ее словам, расходы на комиссию в этом случае банк компенсирует. Возвращение проводятся только по транзакциям за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что суммарная докапитализация ПриватБанка 28-29 декабря достигла 107 млрд грн из лимита в 116,8 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
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