Депозитные ставки продолжат снижаться

В третьем квартале процентные ставки упали и для гривневых и для валютных депозитов

По итогам третьего квартала процентные ставки по банковским депозитам снизились. Гривневые вклады упали в цене на 0,43-1,01 п.п., их доходность составляет 7,75-12,40 % годовых (см. Таблицу 1). Долларовые сбережения подешевели на 0,07-0,60 п.п., их средняя стоимость - 1,06-3,34 % годовых. Средние ставки по депозитам в евро опустились на 0,11-0,53 п.п. до 0,75-2,44 % годовых.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 2.10.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,75% 8,27% 9,65% 11,77% 12,27% 12,40% USD 1,06% 1,21% 1,51% 2,34% 3,01% 3,34% EUR 0,75% 0,95% 0,99% 1,50% 2,08% 2,44%

"Один из основных факторов снижения ставок по депозитам физических лиц - наличие у банков избыточной ликвидности - говорит глава правления Идея Банка Михаил Власенко. - С одной стороны, это связано с приростом пассивов, с другой - вызвано небольшими темпами кредитования".

Банки снижают депозитные ставки, несмотря на отток депозитов из банковской системы, который был отмечен по итогам июля и августа и для гривневых и для валютных сбережений. За июль депозитный портфель в гривне сократился на 0,94% до 214,615 млрд. грн. А за август - на 0,27% до 214,021 млрд. грн. Валютных депозитов в июле стало меньше на 0,62% (до 217,133 млрд. грн в гривневом эквиваленте), а в августе на 0,74% (до 215,521 млрд. грн в гривневом эквиваленте).

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"З квартал это период летних отпусков. Люди тратят деньги на отдых, оплату учебы детей в конце августа - начале сентября. Именно поэтому активность вкладчиков по размещению денежных средств в банки снижается" - объясняет замглавы правления МегаБанка, Андрей Онопко.

"Что касается валютных вкладов, низкие процентные ставки заставляют искать вкладчиков другие альтернативы вложения своих средств", - омечает директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Тем не менее банки продолжают снижать ставки для валютных депозитов. Основной фактор - это отсутствие кредитования в иностранной валюте.

Средняя процентная ставка в гривне по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев упала на 1,01 п.п. до 12,27%. Синхронно опустилась доходность депозитов на срок до 1 месяца и 3- 6 месяцев (на 0,97 п.п. до 8,27% и до 11,77% годовых соответственно). Вклады сроком более года подешевели на 0,91 п.п. до 12,40% годовых. Сбережения на 1-3 месяца упали в цене на 0,43 п.п. до 9,65% годовых. Доходность бессрочных сбережений выросла на 0,22 п.п. до 7,75% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком от 6 до 12 месяцев упала на 0,6 п.п. до 3,01% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,53 п.п. до 3,34% годовых. Вклады на срок 3-6 месяцев упали в цене на 0,47 п.п. до 2,34% годовых. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,22 п.п. и составляет 1,51% годовых. Вклады на период до 1 месяца подешевели на 0,20 п.п. до 1,21% годовых. Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,07 п.п. до 1,06% годовых.

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Лидерами падения ставок для евро стали депозиты сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,53 п.п. до 2,08% годовых). Стоимость депозитов на срок свыше года опустилась на 0,52 п.п. до 2,44% годовых. Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,36 п.п. до 1,50% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,35 п.п. до 0,99% годовых. Средняя процентная ставка для депозитов сроком до 1 месяца упала на 0,13 п.п. и составляет 0,95% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,11 п.п. до 0,75% годовых.

Банкиры не ожидают значительного прироста депозитов. Удорожание коммунальных услуг и продовольственных товаров вынуждает население больше средств оставлять на повседневные траты, нежели откладывать сбережения.

"Что касается валютных вкладов, тенденция по привлечению и ставкам останется неизменной. Банки не будут активны" - прогнозирует Власенко.

Доходность валютных вкладов продолжит снижаться из-за значительного запаса ликвидности в валюте в банковской системе, считает Якобчук.

"При условии стабильности курса валюты и отсутствия ограничений на снятие валютных средств со счетов, размещение валютных вкладов будет преобладать над гривневыми. Население старается не только сберечь и накопить свои денежные средства, но и защитить их от инфляционных рисков" - уверен Андрей Онопко.

Ишутина Анна