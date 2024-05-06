Заблокированный Нацбанком платежный сервис Fondy назвал свою долю рынка
Fondy занимает третье место на рынке интернет-эквайринга в Украине – обслуживает около 20 000 интернет-торговцев, а доля сервиса среди косвенных участников карточных платежных систем MasterCard и Visa составила 21,8% по количеству сделок и 9,35% по объему в январе-феврале 2024 года.
Об этом LIGA.net рассказала основательница Fondy Валерия Вагоровская.
"Платежный сервис Fondy занимает третье место на рынке интернет-эквайринга в Украине. В настоящее время Fondy обслуживает около 20 000 интернет-торговцев. Доля Fondy среди косвенных участников карточных платежных систем MasterCard и Visa составила 21,8% по количеству сделок и 9,35 % по объему в январе-феврале 2024 года. В тот же период доля компании в общем объеме операций предоставлятелей платежных услуг колебалась на уровне около 2%", – сказала она.
В конце апреля Национальный банк отменил регистрацию участия ООО ФК "Элайенс" (действует под брендом Fondy) в платежных системах.
Регулятор объяснил, что получил от спецслужб "документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины".
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