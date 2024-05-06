С нами никто не разговаривает". Fondy до сих пор не знает, за что заблокировали ее работу

На эту компанию приходится более 20% рынка платежных систем Украины.

2_Fondy_prro_ru

В Fondy считают необоснованным решение о лишении лицензии и намерены "защищаться всеми доступными законными способами".

Об этом LIGA.net рассказала основательница Fondy Валерия Вагоровская.

"К сожалению, мы стали объектом беспрецедентного давления на бизнес и нашу репутацию. И у нас нет другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами. Компания открыта к диалогу и готова отвечать на вопросы и реагировать на замечания от НБУ и СБУ, Но сейчас с нами никто не разговаривает и никто не разговаривал до этого момента", – отметила она.

Основательница Fondy добавила, что ее компания не согласна с решением о лишении лицензии.

"Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Компания уже обратилась к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут представлять угрозу нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет", – говорит Валерия Вагоровская.

В конце апреля Национальный банк отменил регистрацию участия ООО ФК "Элайенс" (действует под брендом Fondy) в платежных системах.

Регулятор объяснил, что получил от спецслужб "документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины".

На эту компанию приходится более 20% рынка платежных систем Украины.