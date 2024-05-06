З нами ніхто не розмовляє". Fondy досі не знає, за що заблокували її роботу

У Fondy вважають необґрунтованим рішення щодо позбавлення ліцензії та мають намір "захищатися всіма доступними законними способами".

Про це LIGA.net розказала засновниця Fondy Валерія Вагоровська.

"На жаль, ми стали об'єктом безпрецедентного тиску на бізнес і нашу репутацію. І ми не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами. Компанія відкрита до діалогу і готова відповідати на запитання та реагувати на зауваження від НБУ та СБУ, приймати рекомендації. Але зараз з нами ніхто не розмовляє і ніхто не розмовляв до цього моменту", – зазначила вона.

Засновниця Fondy додала, що її компанія не згодна з рішенням щодо позбавлення ліцензії.

"Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Компанія вже звернулася до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає", – говорить Валерія Вагоровська.

Наприкінці квітня Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ ФК "Елаєнс" (діє під брендом Fondy) у платіжних системах.

Регулятор пояснив, що отримав від спецслужб "документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України".

На цю компанію припадає понад 20% ринку платіжних систем України.