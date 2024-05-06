Заблокований Нацбанком платіжний сервіс Fondy назвав свою частку ринку

Каже, що має третє місце на ринку інтернет-еквайрингу в Україні

Fondy займає третє місце на ринку інтернет-еквайрингу в Україні – обслуговує близько 20 000 інтернет-торговців а частка сервісу серед непрямих учасників карткових платіжних систем MasterCard та Visa становила 21,8% за кількістю операцій та 9,35% за обсягом у січні-лютому 2024 року.

Про це LIGA.net розказала засновниця Fondy Валерія Вагоровська.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Платіжний сервіс Fondy займає третє місце на ринку інтернет-еквайрингу в Україні. На цей час Fondy обслуговує близько 20 000 інтернет-торговців. Частка Fondy серед непрямих учасників карткових платіжних систем MasterCard та Visa становила 21,8% за кількістю операцій та 9,35% за обсягом у січні-лютому 2024 року. В той же період частка компанії в загальному обсязі операцій надавачів платіжних послуг коливалася на рівні близько 2%", – сказала вона.

Наприкінці квітня Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ ФК "Елаєнс" (діє під брендом Fondy) у платіжних системах.

Регулятор пояснив, що отримав від спецслужб "документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України".