Банкам могут уменьшить минимальный уставный капитал

Парламентский комитет предлагает снизить требуемую сумму минимального уставного капитала банков

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности" (N7231). Документ устанавливает минимальный размер уставного капитала банка на момент регистрации на уровне 200 млн грн, а не 500 млн грн, как это требуется сейчас.



В пояснительной записке к документу говорится, что банки, которые продолжают деятельность сегодня и обеспечили соответствие уставного капитала до требуемых сейчас 200 млн грн, в подавляющем большинстве являются финансово устойчивыми, выполняют экономические нормативы (в частности - адекватности капитала), соответствуют критериям прозрачности, имеют жизнеспособные бизнес-модели и способны к развитию.



Для них требование относительно дальнейшего наращивания уставного капитала не выполняет роль компенсатора рисков. "Значительное количество небольших банков сегодня имеют эффективные бизнес-модели и понятные стратегии развития с учетом сегментов рынка, в которых они уже представлены или планируют развиваться", - считают авторы законопроекта.



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