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Наличный доллар подешевел

06.10.2017 12:05
В пятницу, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,37 коп до 26,6980 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,73 коп - до 27,0330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,57 коп и составляет 31,1370 грн, средний курс продажи упал - на 22,50 коп до 31,8027 грн. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле - за 31,58 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,305 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,703 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

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Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6980

27,0330

0,4305

0,4703

31,1370

31,8027

Медиана

26,7000

27,0000

0,4400

0,4700

31,1000

31,7750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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