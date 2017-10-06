Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,73 коп - до 27,0330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.
Средний курс покупки евро упал на 16,57 коп и составляет 31,1370 грн, средний курс продажи упал - на 22,50 коп до 31,8027 грн. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле - за 31,58 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,305 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,703 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
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Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6980
|
27,0330
|
0,4305
|
0,4703
|
31,1370
|
31,8027
|
Медиана
|
26,7000
|
27,0000
|
0,4400
|
0,4700
|
31,1000
|
31,7750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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