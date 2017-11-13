Ставки по гривневым депозитам выросли

Ставки по валютным вкладам продолжили снижение

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам в гривне выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 13.11.2017, см. Таблицу 1). Вклады в долларах и евро продолжили тенденцию снижения доходности. Снизил ставки по валютным депозитам БМБанк. Повысили ставки для гривневых сбережений Вернум Банк, Приват и ПУМБ.



Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 13.11.17



Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (на 0,03 п.п. до 9,43%). Стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев выросла на 0,06 п.п. до 12,13% годовых. Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев повысили доходность на 0,08 п.п. до 11,64% годовых. Подорожали депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,11 п.п. до 12,29%). А бессрочные сбережения выросли в цене на 0,14 п.п. до 7,80% годовых. Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых.



Средняя процентная ставка в долларах США упала для бессрочных сбережений (на 0,04 п.п. до 1,02%). Стоимость вкладов на период до 1 месяца не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 1,35% годовых. Доходность вкладов на срок 3 до 6 месяцев снизилась на 0,03 п.п. и составляет 2,17% годовых. Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 2,79% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 3,13% годовых.



Средняя процентная ставка в евро снизилась для бессрочных сбережений (на 0,05 п.п. до 0,67% годовых). Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,62% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 0,89% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,43% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,04 п.п. и составляет 1,93% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев снизили стоимость на 0,02 п.п. и предлагают 2,32% годовых.



На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.





*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 13.11.17

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