СЕО Альфа-Банка: Оккупировать чужой офис в Украине может любой

Генеральный менеджер Альфа-Банка Украина Иван Свитек о слиянии с Укрсоцбанком, финтех-бизнесе в Украине и заказчиках погромов

Чешский банкир Иван Свитек приехал работать в Украину в феврале 2017 года. Не прошло и месяца, как у него появился специфический сувенир в память о нашей стране - камень, который сохранился после погрома офиса Альфа-Банка на Крещатике 15 марта этого года.

Свитек хранит его у себя на столе в главном офисе Альфы в Киеве. В заказном характере этих протестов он не сомневается.

Топ-менеджмент люксембургского ABH Holding (владеет бизнесом Альфа-Банка в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Нидерландах) пригласил Свитека в Украину для решения глобальной задачи - обеспечить плавное слияние Альфы с Укрсоцбанком, который до осени 2016 года принадлежал итальянской UniCredit Group.

Объединенный банк станет четвертым по размеру активов на украинском рынке. Под какой вывеской он будет работать, пока неизвестно. Завершить интеграцию менеджмент Альфы планирует в течение двух лет.

Среди других целей команды Свитека в Украине - работа с проблемной задолженностью Укрсоцбанка, диджитализация услуг и конкуренция за розничного потребителя с двумя крупнейшими госбанками - Ощадом и Приватом.

До приезда в Украину Свитек семь лет руководил российской "дочкой" Home Credit Bank (Чехия). Еще раньше - возглавлял бизнес американского GE Money Bank в Бразилии. В начале 1990-х он входил в число советников министра финансов Чехии Вацлава Клауса.

Как конкурировать с госбанками, почему Альфа-Банк отказался от спонсирования джазового фестиваля во Львове и во сколько банкам обходятся инвестиции в финтех - об этом Иван Свитек рассказал в интервью LIGA.net.

О СЛИЯНИИ С УКРСОЦБАНКОМ

- Что сейчас происходит с Укрсоцбанком? Вы выполняете изначальный план слияния с Альфой за 1,5-2 года с момента подписания сделки с UniCredit Group?

- На мой взгляд, обсуждая тему будущего двух банков, нужно концентрироваться не столько на объединении структур, сколько на их синхронизации. Имею в виду гармонизацию процессов, продуктов, подходов - вплоть до зарплат сотрудников, чтобы два банка находились в одной системе координат. У нас сейчас очень много такой внутренней работы. Если говорить об Укрсоцбанке, то и здесь изначальная задача заключалась не в объединении как таковом, а в повышении общей эффективности.

- Тамара Савощенко (экс-предправления Укрсоцбанка, ушла в отставку 2 ноября. - Ред.) не справилась с этими задачами? Почему вы не стали продлевать с ней контракт?

- Тамара Юрьевна сама решила покинуть компанию, получив предложение от другого банка. Мне жаль, что так получилось, она высококлассный специалист. Мы попрощались в очень хороших отношениях. Ее поддержка на этапе проработки сделки и в процессе синхронизации двух банков неоценима.

- Складывается впечатление, что Укрсоц постепенно "сворачивается" - вы уже окончательно определились с его судьбой? Он должен полностью "раствориться" в Альфа-Банке? Или есть другие варианты?

- Мы изначально придерживались стратегии, что в конце должен остаться один банк. Думаю, это произойдет в течение полутора-двух лет. Содержать два баланса слишком дорого и неэффективно. Это расходы на банковскую лицензию, обслуживание банковских систем, организацию разных внутренних процессов. Единственный плюс в двух бизнесах одновременно - ими легче управлять, потому что у каждого есть свой бренд, направление работы и "место на полке" в плане рыночной ниши. Но для нас это просто безумные расходы.

В то же время мы не спешим интегрироваться. Как я уже говорил, синхронизация на этом этапе намного важнее. К сожалению, приведение двух таких разных банков к единому стандарту - это очень трудоемкий процесс. И здесь мы не можем ускоряться, так как должны качественно сделать всю подготовительную работу. Итоговая цель этой работы - удержать каждого клиента.

- "Полутора-двух лет" - считая от текущего момента?

- Да.

- Как Укрсоцбанк изменился под управлением Альфы? В феврале вы зашли в банк - что вы там увидели? Что нужно было сразу поменять, каких людей уволить, от каких активов избавиться?

- Журналисты всегда пытаются найти какой-то подвох или сказать, что мы собираемся Укрсоцбанк просто закрыть. Никто не покупает банк, чтобы его взять и закрыть. Мы хотим сохранить и развить все лучшее и то, чего не было в Альфа-Банке. Например, у Укрсоца есть лизинговая компания, есть инкассация, есть торговый эквайринг. Это все фишки, которыми мы будем пользоваться и однозначно сохраним их. По ряду других направлений будем или сворачивать, или работать над эффективностью. Все, как в обычном бизнесе.

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- В чем Укрсоц был неэффективен?

- Я бы говорил не об эффективности, а о различиях между двумя структурами. Альфа всегда была более технологичной, более агрессивной, а Укрсоц классический банк. Эта разница видна, даже когда вы просто заходите в отделения банков. Сейчас в Укрсоце мы упрощаем процессы, избавляемся от ненужных расходов, ставим более четкие KPI для сотрудников, чтобы они лучше понимали, что нужно делать. И да, оптимизируем персонал, там, где функции двух банков дублируются. Всем этим мы занимаемся почти уже год.

- Говорят, что когда новый клиент приходит в отделение Укрсоца и хочет открыть там счет или депозит, его сразу оформляют как клиента Альфы.

- Это неправда, мы всегда даем клиенту выбор. 86 отделений Укрсоцбанка сегодня работают в гибридном режиме и предлагают услуги обоих банков. То есть мы предлагаем новым клиентам открыть счет или разместить депозит в Альфа-Банке, чтобы упростить обслуживание в будущем, когда банки будут объединяться и потребуется изменение реквизитов счетов. Но если клиент настаивает, мы, конечно, идем ему навстречу.

- У вас много таких клиентов, которые категорически предпочитают только Укрсоцбанк?

- В октябре мы открыли для таких клиентов более 1600 новых карточных счетов. Вообще одна из причин, почему мы купили Укрсоцбанк, - это его большая клиентская база. Мы не хотим ее потерять, поэтому все изменения стараемся проводить мягко.

- Что вы намерены делать с портфелем плохих кредитов Укрсоца? У него больше 60% просрочки - как-то удается решать эту проблему или глобально ничего не меняется?

- Ситуация улучшается, причем с опережением графика. После сделки мы планировали закрыть вопросы по проблемным кредитам за пять лет, но текущие темпы дают нам надежду решить проблему за три года. Это стало возможным после внедрения в Укрсоцбанке экспертизы Альфы по работе с клиентами по взысканию. Мы предлагаем клиентам либо добровольно продать залог, либо выкупить его у нас по согласованной с банком цене. В результате количество добровольных урегулирований выросло в пять раз: если раньше было 30-35 урегулирований в месяц, то сейчас эта цифра увеличилась до 200. Еще столько же ежемесячно урегулируется в принудительном порядке.

- Почему вообще появился этот плохой портфель? Насколько в этом виноват менеджмент банка?

- У меня нет конкретного ответа, причина явно в сочетании нескольких факторов. Укрсоцбанк образца 2007 года был крупнейшим банком по ипотечному и автокредитованию. Кредитование тогда было в основном в валюте. То есть вопрос в том числе и к менеджменту относительно оценки рисков падения цен на недвижимость и девальвации. Есть вопросы по качеству работы с проблемным портфелем. Но мы предпочитаем не искать виноватых, а работать. В рамках сделки мы понимали, какой портфель получаем, цена покупки это учитывала. К тому же портфель был в целом зарезервирован, и мы понимали, что эта проблема на Альфа-Банк не повлияет.

- Что с собственным NPL-портфелем Альфы? У вас есть несколько крупных корпоративных неплательщиков - сходу можно вспомнить кейсы Азовмаша и VS Energy. Как вы работаете с такими заемщиками?

- Я не хочу комментировать конкретные случаи: не считаю, что это правильно. Но мы всегда стараемся найти должника и договориться. Иногда получается - тогда мы делаем реструктуризацию. В более запутанных случаях судимся или продаем долг.

- Долги кто-то покупает вообще на нашем рынке?

- Конечно, особенно там, где есть хорошие твердые залоги. Но у нас в целом другая ситуация, по сравнению с Укрсоцбанком: сделки более структурированы и кредиты гасятся намного лучше. Сейчас у нас по физлицам на два банка около 10 000 просроченных кредитов по ипотеке и приблизительно 5 000 автокредитов. При существующей динамике мы урегулируем всю проблему за три года.

О ТЕХНОЛОГИЯХ И КОНКУРЕНЦИИ С ГОСБАНКАМИ



- У вас уже есть понимание, как внешне будет выглядеть новый объединенный банк? Он будет работать под брендом Альфа-Банка или есть другие идеи?

- У нас сейчас есть три варианта бренда: первый - Альфа-Банк Украина, второй - Укрсоцбанк, третий - придумать что-то новое. Не все так однозначно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому все три варианта равноправны. Сейчас мы хотим привлечь сторонних консультантов, которые помогут нам с выбором. Пока просматриваем разные агентства и их видение нашей ситуации.

- У вас есть личные предпочтения?

- Нет. Сначала я думал, что непременно должна остаться только Альфа как материнский банк. Потом увидел аргументы в пользу нового бренда, но мы понимаем, что это довольно сложный процесс. Я вижу много плюсов и в том, чтобы сохранить бренд Укрсоцбанка. Но предпочтений у меня точно нет, будем выбирать.

- Укрсоц не самый очевидный вариант. Какие вообще у него могут быть плюсы?

- Да, это и для меня было достаточно неожиданным внутренним решением. Это название как таковое не ассоциируется с современным, технологичным банком, который мы с объединенной командой сегодня строим. Но, с другой стороны, здесь есть четкая национальная идентичность и что-то неуловимое от корпоративной культуры, что поддерживает лояльность клиентов на достаточно высоком уровне.

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- Альфа-Банк весной объявил, что больше не будет титульным спонсором львовского джазового фестиваля - вы полностью отказываетесь от его финансирования или все же какая-то денежная поддержка останется?

- Да, мы выходим из титульного партнерства. Мы горды, что стояли у истоков фестиваля. Но пришло время отпустить его в свободное плавание. А нам самим нужно сосредоточиться на объединении банков и возможном ребрендинге.

- Банк вообще не будет сотрудничать с фестом, даже в рамках обычных спонсорских проектов?

- Мы как раз обсуждаем это с организаторами. Вряд ли мы полностью откажемся от сотрудничества, фестивалю нужен банковский сервис - банкоматы и cash-free зоны, фестиваль посещают многие наши клиенты.

- Альфа + Укрсоцбанк - в перспективе один из крупнейших банков в Украине. Ваши прямые конкуренты в рознице - Приват и Ощад, но у них есть админресурс и тысячи отделений по всей стране. Как намерены навязывать им борьбу?

- Да, объединенный банк будет четвертым игроком по активам после ПриватБанка, Ощада и Укрэксимбанка. Конечно, ситуация на рынке сложная: доля государства в банковском секторе Украины слишком высока - более 50%. А если учесть еще Фонд гарантирования вкладов, то будет еще выше - практически 70%. Это не совсем нормальная ситуация, поскольку ко всему прочему государство еще и не самый эффективный собственник. Поэтому мы как частный, а значит, более гибкий и прогрессивный банк в этой ситуации видим море возможностей.

- Расширять свой физический охват рынка путем открытия новых отделений не намерены?

- Как показывает практика, большое количество отделений не гарантирует большую долю рынка. У двух наших банков сейчас 340 отделений, при этом они работают в среднем вдвое эффективнее, чем сети других банков. Так, по итогам первого полугодия, у нас было всего 3,5% точек продаж от общего количества по банковской системе, но на них приходилось 7,4% средств физлиц, а по срочным депозитам доля была еще больше - 8,1%. Так что в расширении сети мы пока смысла не видим, разве что точечно, где будет такая потребность.

- Для украинского рынка сокращение розницы - это вопрос снижения затрат банков или все же результат переориентации клиента на онлайн?

- Думаю, дело и в снижении затрат, и в уходе клиентов в онлайн. В целом я согласен с тем, что в розничном бизнесе продолжится развитие удаленных каналов обслуживания. Но, с другой стороны, это не означает, что в ближайшие 10-15 лет отделения вообще не будут нужны.

- Весной Альфа-Банк открыл IT-подразделение Alfa-Digital - у них уже есть что показать?

- У подразделения есть два ключевых направления. Первое - развитие интернет-банкинга My Alfa-Bank и мобильного приложения Alfa-Mobile, второе - e-commerce, то есть онлайн-платежи и интернет-эквайринг. За последний год диджитал-команда запустила несколько проектов, например, онлайн-страхование, денежные переводы, онлайн-депозиты и мгновенные онлайн-кредиты, оформление которых происходит через мобильное приложение.

- Онлайн-кредиты востребованы?

- Да, на начало ноября мы выдали таких кредитов более чем на 5 млн грн.

- Над чем подразделение работает сейчас? Собираетесь как-то расширять это направление?

- С одной стороны, я понимаю, что эти ребята сворачивают горы в сегменте онлайн-продаж и потребкредитования. С другой - вижу, что этого недостаточно для первенства на рынке. Из-за зарегулированности банки не способны на революцию - только на эволюцию. Попроси банкира создать digital bank - и получишь тот же традиционный банк, только немного лучше, например, с хорошим интернет-банкингом. В то же время финтех, не обремененный лицензиями, очень бурно развивается.

Поэтому мы решили попытаться прыгнуть выше головы и готовим почву для перехода к формату digital bank. Мы объявили конкурс среди стартап-команд и уже отобрали несколько перспективных проектов для проработки идей и, возможно, вхождения в капитал. Мы готовы к такому партнерству и понимаем, что этот путь займет у нас много сил и времени. Тот же Приват создал свой продукт не мгновенно - на это ушло более 10 лет.

- Во сколько вам обходятся все эти проекты?

- Инновация, которая приходит извне, всегда дешевле внутреннего решения. Банк менее эффективен, чем предприниматель, которому нужно считать каждую копейку. Но, с другой стороны, для банка это не такие уж большие деньги - один плохой корпоративный кредит обходится намного дороже, чем инвестиция в инновации. Если говорить о суммах, то даже для такого крупного банка, как наш, речь идет о нескольких миллионах долларов инвестиций. Финучреждения нашего масштаба вполне могут себе это позволить.

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- Вам не кажется, что в украинских условиях разговоры об инновациях и прочем, тех же сервисах вроде Android Pay, - это все в пустоту? Да, есть костяк интересующихся инновациями клиентов, но в итоге все это нивелируется зарплатами в конвертах, что убивает безнал, и десятками миллионов клиентов банков, которые используют свою карточку, только чтобы раз в месяц снимать деньги с банкомата?

- Не соглашусь. Мы смотрели статданные данные рынка после выхода Android Pay в странах, похожих на Украину. Динамика платежей через этот сервис там очень серьезная, особенно для мелких транзакций. Поэтому перспективы здесь большие, мы активно готовимся к подключению наших клиентов к Android Pay и Apple Pay.

- И Apple Pay тоже?

- Старт Android Pay мы планируем на весну. С Apple Pay сроки пока неясны, поскольку нет четкой даты выхода сервиса в Украине, но предварительная договоренность есть. Мы ожидаем, что это произойдет уже в следующем году.

- Есть, кстати, мнение, что в среднесрочной перспективе классические банки постепенно отдадут функцию прямого контакта с конечным потребителем таким вот финтех-компаниям, а сами начнут выполнять роль фундамента, обеспечивая движение и сохранность денег в системе. Но напрямую обслуживать клиентов уже не будут. Что вы думаете по поводу такого сценария?

- У банков действительно есть два больших недостатка, по сравнению с финтех-компаниями. Первый - это, как я уже говорил, регулирование, требования по капиталу и лицензированию. Второе - это очень негибкие системы. Но на стороне банков ресурсы и репутация. Я не согласен с тем, что финтех убьет банки. Финтех даже больше создан для банков, чем для самостоятельного плавания. Он может нас усилить и нарастить конкурентоспособность. Если он создает возможности для небольших стартапов, то для нас с нашим ресурсом эти возможности будут еще больше. Нужно только научиться ими пользоваться.

- Как большой классический банк может вклиниться в борьбу за эти "интернет-перспективы"?

- Мы можем, например, избавиться от дорогих отделений, автоматизировать сложные, трудоемкие и монотонные процессы, что также сработает на снижение затрат. Само содержание системы становится более дешевым.

С другой стороны, единственный путь выживания для банковской системы в условиях цифровой революции - это диджитализация: оцифровка услуг, мобильные приложения, использование облачных сервисов. А в такой стране, как Украина, банк сейчас - это чуть ли не единственный игрок, у которого есть деньги. Значит, все эти стартап-таланты мы вполне можем привлечь к себе.

ОБ УКРАИНСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ

- Какие разительные отличия вы видите в Украине от других стран - тех же России или Чехии, где вы работали раньше? Если сравнивать период, когда вы только начали работать здесь, и текущий момент, как поменялось ваше восприятие нашего рынка и украинского потребителя?

- Я не так давно в Украине, и пока только изучаю страну. (Свитек возглавил Альфа-Банк Украина в феврале 2017 года. - Ред.). Но я вижу большой потенциал здесь, и мое восприятие этого рынка за время работы изменилось в лучшую сторону.

По поводу отличий - украинцев выделяет такая черта, как недоверие. Это относится и к банковской сфере, к сожалению. Второе - слабая конкуренция, здесь очень много свободных ниш. Если говорить о банках, то, например, если вы как вкладчик захотите выбрать надежный банк с понятными продуктами, хорошим качеством и удобными каналами обслуживания, то у вас на самом деле не такой уж и большой выбор. Буквально три-четыре банка. Так же и для корпоративных клиентов. Для нас это большое преимущество, есть с чем работать, а для потребителя - серьезный минус.

- Говорят, вы были участником конкурса на должность СЕО ПриватБанка и даже победили в нем, но переходить в Приват в итоге отказались. Прокомментируйте этот слух - это правда?

- Слухи я не комментирую, но могу сказать, что мне нравится работа в Альфа-Банке. Мы вместе с коллегами вложили много сил в интеграцию и развитие объединенной команды. И нам еще очень многое предстоит сделать.

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- Учитывая ситуацию в стране - когда, например, кто-то может взять и разгромить офис банка в самом центре столицы, - не возникает ли желания уехать?

- Не возникает. У меня есть камень, которым громили наш офис на Крещатике - я забрал его себе как сувенир. Конечно, все это очень неприятно. Но я знаю, что это не спонтанная реакция. И уже вижу, что это понимают и обычные жители Украины, которые, несмотря на все эти атаки, доверяют нам и остаются нашими клиентами. Для меня это не более чем cost of business in Ukraine. Но я оптимист и предпочитаю концентрироваться на плюсах: да, рынок маленький, но он постоянно растет, люди открыты к технологиям, и мне нравится сама цель - создать крупнейший частный банк в Украине.

- Уже выработали для себя рецепт поведения в таких ситуациях, когда кто-то, например, пытается играть на российских корнях Альфа-Банка?

- В самом начале, когда я только сюда приехал, мне хотелось всячески коммуницировать, попытаться донести до людей, что нет, мы не российский банк. Но потом я понял, что это просто потеря времени, потому что эти спекуляции исходят не от простых граждан, а от заинтересованных людей. Для меня лучший рецепт - это качественная работа и создание банка-лидера.

- Вы можете назвать заказчиков таких атак?

- Конечно. У нас есть ряд крупных заемщиков, которые не хотят возвращать большие суммы кредитов. Но меня больше волнует даже не это, а то, что по сути кто угодно может запросто за сравнительно небольшие деньги взять и оккупировать чей-то офис. Несколько десятков человек, автобус, по 200 грн каждому - и все, этого достаточно. Такие вот инвестиции у людей. Это вам не финтех.



Сергей Шевчук