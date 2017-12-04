Наличный доллар подорожал на 8 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,43 коп - до 27,2340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,67 коп и составляет 31,8323 грн, средний курс продажи - вырос на 0,53 коп до 32,3883 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,17 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,240 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,656 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9683
|
27,2340
|
0,4240
|
0,4656
|
31,8323
|
32,3883
|
Медиана
|
26,9550
|
27,2000
|
0,4400
|
0,4650
|
31,8500
|
32,3550
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.