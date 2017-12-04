Наличный доллар подорожал на 8 копеек

В понедельник, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,83 коп до 26,9683 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,43 коп - до 27,2340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,67 коп и составляет 31,8323 грн, средний курс продажи - вырос на 0,53 коп до 32,3883 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,17 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,240 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,656 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9683 27,2340 0,4240 0,4656 31,8323 32,3883 Медиана 26,9550 27,2000 0,4400 0,4650 31,8500 32,3550



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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