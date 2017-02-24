Украинцы смогут инвестировать за границей без лицензий НБУ
Граждане Украины смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий Национального банка Украины (НБУ). Об этом регулятор сообщает на своей странице в Facebook.
"Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное", - уточняет Нацбанк.
Также физические лица смогут без индивидуальных лицензий осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины. Например, проводить инвестирования с зарубежных счетов, реинвестировать средства за пределами Украины, торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах.
"В то же время физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств из Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах", - напоминает Нацбанк.
Регулятор отмечает, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах без индивидуальных лицензий не освобождает физлиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.
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