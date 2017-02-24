Украинцы смогут инвестировать за границей без лицензий НБУ

Регулятор разрешил физлицам размещать на зарубежных счетах заработанные за границей деньги без индивидуальных лицензий

Граждане Украины смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий Национального банка Украины (НБУ). Об этом регулятор сообщает на своей странице в Facebook.



"Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное", - уточняет Нацбанк.



Также физические лица смогут без индивидуальных лицензий осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины. Например, проводить инвестирования с зарубежных счетов, реинвестировать средства за пределами Украины, торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах.



"В то же время физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств из Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах", - напоминает Нацбанк.



Регулятор отмечает, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах без индивидуальных лицензий не освобождает физлиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.





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