В банках с российским капиталом украинцы хранят 36 млрд грн

В НБУ уверены, что активы банков с российским государственным капиталом полностью покрывают их обязательства

В банках с российским государственным капиталом сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день в Сбербанке, Проминвест банке, банке ВТБ, БМ банке, ВиЕс Банкесосредоточены 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 млрд грн - это обязательства перед физическими лицами и 15 млрд грн - это обязательства перед юридическими лицами", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что в противовес этим обязательствам в этих банках сосредоточены почти 150 млрд грн кредитного портфеля. То есть, обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами.

"Активы этих банков полностью покрывают их обязательства", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, сегодня, 15 марта, Национальный банк Украины предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

Применение таких санкций будет означать запрет на проведение любых финансовых операций в пользу материнских банков. Это включает предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов и др. Также НБУ предложил запретить распределение прибыли и распределение капитала.

Соответствующее предложение НБУ сделал во исполнение поручения СНБО. Причиной стала информация о том, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.

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