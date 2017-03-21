OTP может купить Проминвестбанк - глава ВЭБа

Глава государственного российского Внешэкономбанка назвал возможного покупателя украинской "дочки"

Фото: csltd.com.ua

ЛIГАБiзнесIнформ

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